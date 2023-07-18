В Италии расследуют завышение цен на билеты в Колизей

Антимонопольные регуляторы Италии начали расследование в отношении операторов, которые могли продавать по завышенным ценам билеты для посещения Колизея – одной из самых известных туристических достопримечательностей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Итальянский антимонопольный орган считает, что билеты в Колизей покупаются "массово с помощью автоматизированных систем закупок". Он начал проверку в отношении официального продавца билетов, компании CoopCulture, а также четырех туристических компаний.

CoopCulture подозревают в том, что она не контролировала возможную скупку билетов, что создавало искусственный дефицит и позволяло перепродавать их по завышенным ценам. В то время как обычный билет стоит 18 евро, итальянские туристические компании предлагают туры по Колизею стоимостью от 37,5 до 74 евро.

Генеральный директор CoopCulture Летиция Казуччо в комментарии Reuters отвергла эти упреки, заявив, что платформа "имеет механизмы для противодействия массовой скупке билетов" в Колизей, и надеясь на разрешение ситуации в ближайшее время.

Глава итальянской организации по защите прав потребителей Codacons Карло Ренци оценивает рынок перепродажи билетов в римскую достопримечательность в миллионы евро.

Колизей, построенный две тысячи лет назад, был крупнейшим амфитеатром Римской империи и использовался для проведения боев гладиаторов, казней и охоты на животных. Недавно итальянская полиция задержала 17-летнего немецкого ученика, который повредил Колизей.

Перед тем молодой турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев.