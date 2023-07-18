Голова Пентагону про заяви Воллеса: Єдність і злагода союзників щодо України зберігається

Голова Пентагону Ллойд Остін запевняє у відсутності незгоди між союзниками стосовно підтримки України після заяви британського міністра оборони Бена Воллеса щодо очікувань більшої вдячності від Києва.

Про це Остін сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

Американський міністр оборони нагадав, що нещодавно брав участь у саміті НАТО у Вільнюсі, де "побачив єдність і злагоду на кожній зустрічі, де був присутній".

"І саме це я відчув і сьогодні під час розмови з міністрами оборони й головами об’єднаних комітетів начальників штабів. Ця єдність досі є", – підкреслив Остін.

Він наголосив, що Україна перебуває у стані війни, "й коли ви воюєте, то прагнете всього, до чого можете дотягнутись – і цього й варто очікувати".

Говорячи про заяви Воллеса, Остін сказав, що працює з тим у межах Контактної групи з питань оборони України понад рік, і британський міністр "багато зробив, аби допомогти українським військовим".

"Знову-таки, я все ще бачу єдність і злагоду й досі чую заяви міністрів, що підтримка України триватиме, скільки буде потрібно… Йдеться про більше, ніж лише Україну. Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. І я думаю, що люди в усьому світі це усвідомлюють", – підсумував він.

Як відомо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на полях саміту НАТО у Вільнюсі закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу. А прем’єр Британії Ріші Сунак сказав, що президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність йому та британському народу, а також іншим союзникам.