Глава Пентагона о заявлениях Уоллеса: Единство и согласие союзников по Украине сохраняется

Глава Пентагона Ллойд Остин уверяет в отсутствии разногласий между союзниками по поддержке Украины после заявления британского министра обороны Бена Уоллеса относительно ожиданий большей благодарности от Киева.

Об этом Остин сказал по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

Американский министр обороны напомнил, что недавно участвовал в саммите НАТО в Вильнюсе, где "увидел единство и согласие на каждой встрече, где присутствовал".

"И именно это я почувствовал и сегодня во время разговора с министрами обороны и председателями объединенных комитетов начальников штабов. Это единство до сих пор есть", – подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, "и когда вы воюете, то хотите всего, до чего можете дотянуться – и этого и стоит ожидать".

Говоря о заявлениях Уоллеса, Остин сказал, что работает с тем в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины более года, и британский министр "много сделал, чтобы помочь украинским военным".

"Опять-таки, я все еще вижу единство и согласие и до сих пор слышу заявления министров, что поддержка Украины будет продолжаться, сколько потребуется... Речь идет о большем, чем только Украина. Речь идет о международном порядке, основанном на правилах. И я думаю, что люди во всем мире это осознают", – подытожил он.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь. А премьер Британии Риши Сунак сказал, что президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность ему и британскому народу, а также другим союзникам.