Економістка зі США відмовилась від ключової посади в Єврокомісії після хвилі обурення в ЄС

Американка Фіона Скотт Мортон відмовилась від ключової посади у Європейській комісії після того, як її призначення викликало суперечки та критику, особливо з боку Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву єврокомісарки з питань конкуренції Маргарете Вестагер.

"Я отримала листа від професорки Фіони Скотт Мортон про те, що вона вирішила відійти та не обіймати посаду головного економіста з питань конкуренції", – заявила Вестагер.

Єврокомісарка зазначила, що погоджується з рішенням американської професорки із жалем та бажає їй, "щоб вона продовжувала використовувати свої надзвичайні навички та досвід, щоб сприяти жорсткому забезпеченню конкуренції та регулюванню по обидва боки Атлантики".

Після призначення Скотт Мортон минулого тижня кілька політиків, а також уряд Франції, висловили своє здивування та закликали комісію переглянути призначення. Вони зазначали, що Скотт Мортон не є громадянкою ЄС і раніше була консультанткою технологічних гігантів Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.

Лідери різних груп у Європейському парламенті надіслали лист комісарці Вестагер із закликом у тому ж ключі

Під час слухань у комітеті з економічних і валютних питань у вівторок 18 липня Вестагер заявила, що роль головного економіста є дорадчою, і що ця посада "не дає повноважень приймати рішення", повідомляє Euractiv.

Щодо неєвропейського громадянства Скотт Мортон, Вестагер стверджувала, що ця посада є надзвичайно спеціалізованою, і що "небагато людей" готові прийняти тимчасову посаду на три роки з можливістю продовження на два роки. Тому було прийнято рішення відкрити посаду для представника будь-якої національності.

Що стосується критики щодо можливого конфлікту інтересів, Вестагер заявила, що "немає жодних ознак того, що існує загальний конфлікт інтересів" у різних сферах компетенції, навіть якщо серед попередніх клієнтів Скотт Мортон були великі технологічні компанії.

Президент Франції Емманюель Макрон наполягав на тому, що Європейському Союзу потрібна більша стратегічна незалежність. Він був обурений планами Єврокомісії найняти американську експертку на посаду головного економіста з питань конкуренції.

"Невже немає великого європейського дослідника з академічною кваліфікацією, який міг би виконати цю роботу?" – запитав Макрон на саміті лідерів ЄС зі своїми латиноамериканськими колегами.

Макрон наполягав, що не має нічого проти самої Скотт Мортон, економістки з кількома дипломами елітних шкіл.