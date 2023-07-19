Экономистка из США отказалась от ключевой должности в Еврокомиссии после волны возмущения в ЕС

Американка Фиона Скотт Мортон отказалась от ключевой должности в Европейской комиссии после того, как ее назначение вызвало споры и критику, особенно со стороны Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Я получила письмо от профессора Фионы Скотт Мортон о том, что она решила отойти и не занимать должность главного экономиста по вопросам конкуренции", – заявила Вестагер.

Еврокомиссар отметила, что соглашается с решением американского профессора с сожалением и желает ей, "чтобы она продолжала использовать свои чрезвычайные навыки и опыт, чтобы способствовать жесткому обеспечению конкуренции и регулированию по обе стороны Атлантики".

После назначения Скотт Мортон на прошлой неделе несколько политиков, а также правительство Франции, выразили свое удивление и призвали комиссию пересмотреть назначение. Они отмечали, что Скотт Мортон не является гражданкой ЕС и ранее была консультанткой технологических гигантов Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.

Лидеры различных групп в Европейском парламенте направили письмо комиссару Вестагер с призывом в том же ключе

Во время слушаний в комитете по экономическим и валютным вопросам во вторник 18 июля Вестагер заявила, что роль главного экономиста является совещательной, и что эта должность "не дает полномочий принимать решения", сообщает Euractiv.

Относительно неевропейского гражданства Скотт Мортон Вестагер утверждала, что эта должность является чрезвычайно специализированной и что "немного людей" готовы принять временную должность на три года с возможностью продления на два года. Поэтому было принято решение открыть должность для представителя любой национальности.

Что касается критики относительно возможного конфликта интересов, Вестагер заявила, что "нет никаких признаков того, что существует общий конфликт интересов" в различных сферах компетенции, даже если среди предыдущих клиентов Скотт Мортон были крупные технологические компании.

Президент Франции Макрон настаивал на том, что Европейскому Союзу нужна большая стратегическая независимость. Он был возмущен планами Еврокомиссии нанять американского эксперта на должность главного экономиста по вопросам конкуренции.

"Неужели нет крупного европейского исследователя с академической квалификацией, который мог бы выполнить эту работу?" – спросил Макрон на саммите лидеров ЕС со своими латиноамериканскими коллегами.

Макрон настаивал, что не имеет ничего против самой Скотт Мортон, экономистки с несколькими дипломами элитных школ.