Болгарія перемогла у суперечці з Єврокомісією про трояндову олію завдяки прем’єру-хіміку

Болгарія домоглася від Брюсселя не позначити її відому трояндову олію як таку, що містить хімічну речовину, яка несе потенційні ризики для здоров'я.

Про це в неділю повідомило Міністерство сільського господарства і продовольства країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Наприкінці 2022 року Європейська комісія запропонувала внести зміни до європейського законодавства щодо маркування як потенційних "алергенів" хімічних речовин, які містять ефірні олії.

Болгарські виробники побоюються, що попереджувальні етикетки відштовхнуть споживачів і вплинуть на багатовікову традицію виробництва трояндової олії в країні.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив журналістам на саміті ЄС у п'ятницю, що він особисто звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням відкликати або змінити запропонований регламент.

Денков, який обійняв посаду прем'єр-міністра 6 червня, є членом Болгарської академії наук і професором фізичної хімії в Софійському університеті.

"Як хімік, я кажу, що є проблема з тим, що пропонують, тому що коли ми обговорюємо, чи є щось шкідливим, ми повинні дивитися не тільки на речовину, але й на концентрацію", – сказав Денков в кулуарах саміту.

Болгарський прем'єр-міністр зізнався, що згадав про свій досвід хіміка, щоб переконати фон дер Ляєн у "неправильному підході" комісії.

Він пояснив, що знайшов потенційну слабкість у пропозиції Єврокомісії, якою Болгарія планує скористатися, додавши, що немає жодних даних про те, яка концентрація ефірних олій призводить до того, що вони стають потенційно небезпечними речовинами.

"У тексті, який вони (Єврокомісія. – Ред.) представили, слово "концентрація" не з'являється. Пані фон дер Ляєн – лікарка, тому вона дуже добре розуміє, про що йдеться", – сказав він.

Міністерство сільського господарства Болгарії повідомило, що Комітет постійних представників ЄС прийняв заперечення Болгарії та семи інших країн-членів щодо пропозицій ЄК про внесення змін до Європейського регламенту про пакування речовин і сумішей, які могли б включити трояндову олію у список алергенів.

"Рада залишила поточну ситуацію без змін і попросила комісію представити нові аналізи щодо трояндової олії через чотири роки. Переговори з Європарламентом щодо узгодження остаточного тексту регламенту ще попереду", – повідомило Міністерство сільського господарства і продовольства.

Трояндова олія – це продукт, який використовують як основу для виробництва багатьох парфумів і туалетної води. Її ціна сягає 14 тисяч євро за кілограм, і Болгарія є лідером на цьому ринку, утримуючи понад 60% світового виробництва трояндової олії.

Болгарський продукт має захищене географічне зазначення з 2014 року через специфічний спосіб виробництва, якому понад 400 років.

Нагадаємо, Денков очолив болгарський уряд 6 червня на ротаційній основі та керуватиме країною упродовж 9 місяців.

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