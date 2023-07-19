Десантис преуменьшил значение войны РФ против Украины
Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, не считает, что захватническая война РФ против Украины представляет первоочередной интерес для США.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал войну "вторичным или третичным интересом", впрочем, добавив, что "готов быть полезным, чтобы довести ее до завершения".
"Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не поощряет агрессию", – отметил Десантис.
В то же время губернатор Флориды не ответил на вопрос, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку, однако одновременно высказался за смещение фокуса армии США с Европы на Азию.
"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять (их) в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на потребности", – сказал Десантис, назвав будущее острова "значительным интересом".
Ранее сообщалось, что Десантис сокращает сотрудников своего предвыборного штаба из-за нехватки средств.
Перед этим он и Трамп выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.
Претендентка на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своих конкурентов за номинацию Дональда Трампа и Рона Десантиса, в частности за позицию относительно войны РФ против Украины.