Десантис преуменьшил значение войны РФ против Украины

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, не считает, что захватническая война РФ против Украины представляет первоочередной интерес для США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал войну "вторичным или третичным интересом", впрочем, добавив, что "готов быть полезным, чтобы довести ее до завершения".

"Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не поощряет агрессию", – отметил Десантис.

В то же время губернатор Флориды не ответил на вопрос, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку, однако одновременно высказался за смещение фокуса армии США с Европы на Азию.

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять (их) в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на потребности", – сказал Десантис, назвав будущее острова "значительным интересом".

Ранее сообщалось, что Десантис сокращает сотрудников своего предвыборного штаба из-за нехватки средств.

Перед этим он и Трамп выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.

Претендентка на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своих конкурентов за номинацию Дональда Трампа и Рона Десантиса, в частности за позицию относительно войны РФ против Украины.