В Естонії не вважають можливою повну заборону на візи росіянам

Глава Міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс назвав недоцільною повну заборону на видачу віз російським громадянам.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у відповідь на одне із запитань, письмово поданих йому головою партії "Вітчизна" Урмасом Рейнсалу, повідомляє Postimees.

За словами глави МВС, "згідно зі статтею 9 Конституції, в даному контексті слід однаково ставитися як до громадян Естонії, так і до громадян іноземних держав, які перебувають в Естонії", посилаючись на те, що права певних осіб багато в чому випливають або з Конституції Естонії, або із законодавства ЄС.

"Тому в цій ситуації не видається можливим і, ймовірно, і доцільним повністю припинити видачу віз російським громадянам", – зазначив Ляенеметс.

Згідно з даними, які озвучив очільник МВС, у 2023 році в перетині кордону було відмовлено більш ніж тисячі російських громадян. На його думку, для більшого ефекту від санкцій, необхідно застосовувати їх одноманітно в рамках усього ЄС.

"Наскільки нам відомо, Естонії не вдалося домогтися домовленості з ЄС про введення єдиних великих обмежень. Безумовно, ми продовжимо працювати над тим, щоб обмеження були ефективними та максимально однаковими в усьому ЄС", – зазначає Ляенеметс.

Водночас стверджує міністр, в'їзд громадян РФ до Естонії вже сильно обмежений, оскільки нинішні правові обмеження покликані унеможливити приїзд до країни росіян із туристичними або бізнес-цілями.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ Естонії заявили, що кордон з РФ надійно захищений і пересування російських громадян через нього перебуває під суворим контролем.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Фінляндія планує посилити обмеження на в’їзд громадян Росії на свою територію після спроби заколоту за участі приватної військової компанії "Вагнер".