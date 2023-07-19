В Эстонии не считают возможным полный запрет на визы россиянам
Глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс назвал нецелесообразным полный запрет на выдачу виз российским гражданам.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в ответ на один из вопросов, письменно поданных ему председателем партии "Отечество" Урмасом Рейнсалу, сообщает Postimees.
По словам главы МВД, "согласно статье 9 Конституции, в данном контексте следует одинаково относиться как к гражданам Эстонии, так и к гражданам иностранных государств, находящимся в Эстонии". Тем самым он сослался на то, что права определенных лиц во многом вытекают либо из Конституции Эстонии, либо из законодательства ЕС.
"Поэтому в этой ситуации не представляется возможным и, вероятно, и целесообразным полностью прекратить выдачу виз российским гражданам", – отметил Ляенеметс.
Согласно данным, которые озвучил глава МВД, в 2023 году в пересечении границы было отказано более чем тысяче российских граждан. По его мнению, для большего эффекта от санкций необходимо применять их единообразно в рамках всего ЕС.
"Насколько нам известно, Эстонии не удалось добиться договоренности с ЕС о введении единых больших ограничений. Безусловно, мы продолжим работать над тем, чтобы ограничения были эффективными и максимально одинаковыми во всем ЕС", – отмечает Ляенеметс.
В то же время утверждает министр, въезд граждан РФ в Эстонию уже сильно ограничен, поскольку нынешние правовые ограничения призваны исключить приезд в страну россиян с туристическими или бизнес-целями.
Ранее в Министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что граница с РФ надежно защищена и передвижение российских граждан через нее находится под строгим контролем.
Напомним, накануне стало известно, что Финляндия планирует усилить ограничения на въезд граждан России на свою территорию после попытки мятежа с участием частной военной компании "Вагнер".