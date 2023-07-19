Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур позитивно оцінив здобутки ЗСУ у відбитті агресії Росії.

Про це Мур заявив під час виступу в посольстві Великої Британії в Празі у середу, його цитує агентство Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови британської служби зовнішньої розвідки, "за місяць Київ відвоював більше території, ніж це вдалося росіянам за рік".

"Українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх солдатів і тому просуваються з належною обережністю", – уточнив він, пояснюючи труднощі контрнаступу Києва.

Він зазначив, що звільнення Україною своїх територій – це "важкий шлях, і українські посадовці та військові не цураються цього", тоді як "росіяни мали можливість створити оборону, яку дуже важко подолати".

Також голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 закликав у середу росіян, обурених війною в Україні, "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою і покласти край кровопролиттю.

У цій же промові Мур також висловив переконання, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.