Глава британской службы внешней разведки МИ6 Ричард Мур положительно оценил достижения ВСУ в отражении агрессии России.

Об этом Мур заявил во время выступления в посольстве Великобритании в Праге в среду, его цитирует агентство Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам главы британской службы внешней разведки, "за месяц Киев отвоевал больше территории, чем это удалось россиянам за год".

"Украинские командиры, в отличие от своих российских коллег, хотят сохранить жизни своих солдат и поэтому продвигаются с должной осторожностью", – уточнил он, объясняя трудности контрнаступления Киева.

Он отметил, что освобождение Украиной своих территорий – это "трудный путь, и украинские чиновники и военные не чураются этого", тогда как "россияне имели возможность создать оборону, которую очень трудно преодолеть".

Также глава британской службы внешней разведки МИ6 призвал в среду россиян, возмущенных войной в Украине, "объединить усилия" с его разведывательной службой и положить конец кровопролитию.

В этой же речи Мур также выразил убеждение, что искусственный интеллект не заменит шпионов-людей.