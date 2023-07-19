ЗМІ дізнались, які звинувачення можуть загрожувати Трампу у справі про штурм Капітолія

У листі спецпрокурора Мін’юсту США Джека Сміта до Дональда Трампа стосовно розслідування штурму Капітолія у січні 2021 року згадуються три федеральні закони, за якими потенційно може бути оголошене обвинувачення.

Про це стало відомо телеканалу NBC News від двох поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Пункти обвинувачень, які потенційно можуть висунути щодо Трампа, пов'язані з "позбавленням прав, змовою з метою введення в оману США та впливом на свідків". Саме вони, за даними NBC News, містились у листі, про який експрезидент заявив напередодні.

Наразі незрозумілим є контекст, у якому згадуються ці закони, тож їхня згадка не означає, що Трампу будуть висунуті відповідні звинувачення чи що вони обмежаться саме цими пунктами, уточнює телеканал.

Хоча лист спецпрокурора й не означає, що експрезиденту справді оголосять обвинувачення, та схожий розвиток подій відбувся і в межах іншого федерального розслідування – щодо неналежного поводження із секретними документами.

Мін’юст США розслідує кілька федеральних кримінальних справ, пов’язаних із Трампом – від неналежного поводження із секретними документами, вивезеними з Білого дому, до подій 6 січня 2021 року, коли група прихильників експрезидента намагалась зірвати підрахунок голосів у Конгресі – й таким чином не допустити призначення президентом Джо Байдена.

Своє розслідування подій 6 січня, як відомо, вів нині розпущений спецкомітет Палати представників США, який рекомендував притягти Трампа до кримінальної відповідальності за "підбурювання до повстання". Це одна з найтяжчих статей, яка потенційно може заборонити йому обиратись на державні посади – аж до президента США.

Хоча свої висновки спецкомітет опублікував ще в грудні 2022-го, Мін’юст не поспішав рухати справу далі. Та ситуація змінилась після того, як навесні Трамп уперше став фігурантом кримінального розслідування про неправомірний вплив на вибори у штаті Нью-Йорк.

Також нагадаємо, що у штаті Джорджія триває інше розслідування про ймовірну спробу неправомірного впливу Трампа на вибори 2020 року через тиск на місцевих посадовців.

Трамп, який нині є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію серед Республіканської партії, став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі.