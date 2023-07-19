СМИ узнали, какие обвинения могут грозить Трампу по делу о штурме Капитолия

В письме спецпрокурора Минюста США Джека Смита к Дональду Трампу по расследованию штурма Капитолия в январе 2021 года упоминаются три федеральных закона, по которым потенциально может быть объявлено обвинение.

Об этом стало известно телеканалу NBC News от двух информированных источников, пишет "Европейская правда".

Пункты обвинений, которые потенциально могут выдвинуть в отношении Трампа, связанные с "лишением прав, сговором с целью введения в заблуждениеСША и влиянием на свидетелей". Именно они, по данным NBC News, содержались в письме, о котором экс-президент заявил накануне.

Пока непонятен контекст, в котором упоминаются эти законы, поэтому их упоминание не означает, что Трампу будут выдвинуты соответствующие обвинения или что они ограничатся именно этими пунктами, уточняет телеканал.

Хотя письмо спецпрокурора и не означает, что экс-президенту действительно предъявят обвинения, но похожее развитие событий произошло и в рамках другого федерального расследования – о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Минюст США расследует несколько федеральных уголовных дел, связанных с Трампом – от ненадлежащего обращения с секретными документами, вывезенными из Белого дома, до событий 6 января 2021 года, когда группа сторонников экс-президента пыталась сорвать подсчет голосов в Конгрессе – и таким образом не допустить назначения президентом Джо Байдена.

Свое расследование событий 6 января, как известно, вел ныне распущенный спецкомитет Палаты представителей США, который рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности за "подстрекательство к восстанию". Это одна из самых тяжелых статей, которая потенциально может запретить ему избираться на государственные должности – вплоть до президента США.

Хотя свои выводы спецкомитет опубликовал еще в декабре 2022-го, Минюст не спешил продвигать дело дальше. Но ситуация изменилась после того, как весной Трамп впервые стал фигурантом уголовного расследования о неправомерном влиянии на выборы в штате Нью-Йорк.

Также напомним, что в штате Джорджия продолжается другое расследование о вероятной попытке неправомерного влияния Трампа на выборы 2020 года через давление на местных чиновников.

Трамп, который сейчас является самым популярным претендентом на президентскую номинацию среди Республиканской партии, стал первым экс-президентом США в истории, который является обвиняемым по уголовному делу.