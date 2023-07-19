НАТО проаналізує систему закупівель Міноборони – Резніков

Україна після саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі домовилось із фахівцями штаб-квартири НАТО про аналіз системи закупівель Міністерства оборони, аби удосконалити її на основі отриманих рекомендацій.

Про це під час дискусії в "Медіацентрі Україна" в середу заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами Резнікова, Україна домовилась зі штаб-квартирою НАТО про започаткування програми Procurement Review ("Аналіз державних закупівель").

Міністр нагадав, що його відомство вже взаємодіє з Агенцією НАТО з підтримки й постачання, а представники Міноборони беруть участь у відповідних тренінгах, "щоб наші аналоги працювали за їхніми моделями, за їхніми стандартами, і стали по суті системою їх мережі".

"У межах програми Procurement Review, натовські фахівці протягом 9-10 місяців здійснять аналіз ресурсного забезпечення та закупівель озброєння і військової техніки, допомоги, навчання людей, і запропонують, можливо, покращену модернізовану систему", – пояснив Резніков.

Він уточнив, що Державна антикорупційна програма в Міноборони розглядається саме з погляду руху в НАТО, забезпечуючи "прозорість, підзвітність, запобігання корупційним ризикам".

Нагадаємо, у травні рішенням Кабміну було встановлено, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил України проводитиме Агентство оборонних закупівель.

Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року відповідно до закону про оборонні закупівлі, який набув чинності за два роки до того. Структура, що створювалось за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання, має на меті зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.