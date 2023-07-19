НАТО проанализирует систему закупок Минобороны - Резников

Украина после саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе договорилась со специалистами штаб-квартиры НАТО об анализе системы закупок Министерства обороны, чтобы усовершенствовать ее на основе полученных рекомендаций.

Об этом во время дискуссии в "Медиацентре Украина" в среду заявил министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам Резникова, Украина договорилась со штаб-квартирой НАТО о начале программы Procurement Review ("Анализ государственных закупок").

Министр напомнил, что его ведомство уже взаимодействует с Агентством НАТО по поддержке и снабжению, а представители Минобороны участвуют в соответствующих тренингах, "чтобы наши аналоги работали по их моделям, по их стандартам, и стали по сути системой их сети".

"В рамках программы Procurement Review, натовские специалисты в течение 9-10 месяцев осуществят анализ ресурсного обеспечения и закупок вооружения и военной техники, помощи, обучения людей, и предложат, возможно, улучшенную модернизированную систему", – пояснил Резников.

Он уточнил, что Государственная антикоррупционная программа в Минобороны рассматривается именно с точки зрения движения в НАТО, обеспечивая "прозрачность, подотчетность, предотвращение коррупционных рисков".

Напомним, в мае решением Кабмина было установлено, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок.

Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до того. Структура, которая создавалась по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, имеет целью сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию.