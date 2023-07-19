В Бельгии прошли новые обыски по делу "Катаргейта"

Бельгийские следователи в среду провели обыск в доме депутата Европарламента Мари Арены в рамках расследования относительно подозрений в коррупции в Европейском парламенте, известного как "Катаргейт".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Nieuwsblad.

Как сообщила федеральная прокуратура Бельгии, следователи провели шесть обысков в доме Арены и в местах, связанных с ней и ее семьей. Следователи изъяли документы и ИТ-материалы и будут их анализировать.

Сама евродепутат через адвоката подтвердила обыски и сообщила, что присутствовала на них.

"Я уже сообщила следственному судье, что остаюсь в его распоряжении. Я убеждена, что следствие покажет, что я никоим образом не причастна к этому делу. Меня, вероятно, допросят в течение следующих нескольких недель, после праздников", – добавила Арена.

"Катаргейт" начался в декабре прошлого года, когда Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, по обвинениям в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Катар отрицает причастность к коррупционному скандалу.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.