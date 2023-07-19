В Румынии назначили двух новых министров после отставок из-за скандала с "приютами ужасов"
Среда, 19 июля 2023, 20:42
В Румынии приняли присягу новые министры труда и социальной солидарности, а также семьи, молодежи и равных возможностей после того, как их предшественники подали в отставку из-за скандала с "приютами ужасов".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.
Отмечается, что новой министром труда Румынии стала Симона Бурку-Опреску, а на должность министра семьи назначили Наталью Интотеро.
Соответствующие указы в среду подписал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Днем в президентской резиденции Котрочень новые министры приняли присягу.
Еще в начале года румынские расследователи опубликовали материалы об условиях проживания людей в домах престарелых и людей с инвалидностью.
В этих центрах отсутствовали надлежащие условия для ухода за людьми: людям не давали лекарств и пищи. Некоторые из них преждевременно умирали, кого-то использовали для работы, жители таких центров часто попрошайничали под заборами, прося у прохожих деньги и еду. В некоторых случаях у жителей домов конфисковывали пенсии и даже имущество.
На фоне скандала в отставку подали министр труда Мариус Будей и министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря.