Країни ЄС відправляють пожежників до Греції для боротьби із масштабними лісовими пожежами

У четвер, 20 липня, пожежні літаки та наземні бригади з країн ЄС вирушили до Греції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами, які виникли через екстремальну спеку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Пожежні команди з Польщі, Румунії та Словаччини мають прибути до Греції в четвер, а Ізраїль пообіцяв надіслати два пожежні літаки на додаток до чотирьох з Італії та Франції, які вже працювали біля Афін.

Пожежники були направлені до Греції в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу, який містить заплановане розгортання міжнародних екіпажів в деяких частинах південної Європи протягом літа.

Очікується, що до кінця тижня температура на півдні Греції сягне 44 градусів за Цельсієм.

Як відомо, протягом останнього тижня країни довкола Середземного моря потерпають від екстремальної спеки.

На тлі спеки лісові пожежі вирували також на Сицилії, у швейцарських Альпах біля кордону з Італією, а на іспанському острові Ла Пальма, який два роки тому постраждав від виверження вулкана, пожежу, яка почалася у суботу, вдалося стабілізувати лише 19 липня.