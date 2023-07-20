Страны ЕС отправляют пожарных в Грецию для борьбы с масштабными лесными пожарами

В четверг, 20 июля, пожарные самолеты и наземные бригады из стран ЕС отправились в Грецию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами, которые возникли из-за экстремальной жары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Пожарные команды из Польши, Румынии и Словакии должны прибыть в Грецию в четверг, а Израиль пообещал прислать два пожарных самолета в дополнение к четырем из Италии и Франции, которые уже работали у Афин.

Пожарные были направлены в Грецию в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза, который включает в себя запланированное развертывание международных экипажей в некоторых частях южной Европы в течение лета.

Ожидается, что к концу недели температура на юге Греции достигнет 44 градусов по Цельсию.

Как известно, в течение последней недели страны вокруг Средиземного моря страдают от экстремальной жары.

На фоне жары лесные пожары бушевали также на Сицилии, в швейцарских Альпах у границы с Италией, а на испанском острове Ла Пальма, который два года назад пострадал от извержения вулкана, пожар, который начался в субботу, удалось стабилизировать, только 19 июля.