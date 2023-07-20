Минобороны Польши отреагировало на учения "вагнеровцев" с армией Беларуси

В Министерстве обороны Польши после известий об учениях "вагнеровцев" и армии Беларуси на пограничном полигоне отметили, что следят за ситуацией и границы страны в безопасности.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ведомство в комментарии отметило, что следит за ситуацией.

"Границы Польши в безопасности. Мы мониторим ситуацию на нашей восточной границе постоянно, и мы готовы к различным сценариям", – отметили в Министерстве обороны Польши.

Напомним, 20 июля Минобороны Беларуси заявило о начале недельных учений белорусских спецназовцев с членами ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

На прошлой неделе у Лукашенко заявили, что "вагнеровцы" уже в Беларуси и тренируют их силы территориальной обороны.

Литовский президент ранее заверил, что у Литвы достаточно средств для реагирования на потенциальные враждебные действия "вагнеровцев" с территории Беларуси.