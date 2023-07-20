Глави МЗС країн ЄС обговорять маневри Ердогана щодо вступу Швеції в НАТО

У четвер міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу мають обговорити нещодавнє переобрання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його дипломатичні маневри щодо заявки Швеції на членство в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Зазначається, що ці дискусії відбудуться після того, як перед самітом НАТО у Вільнюсі Ердоган висунув несподівану вимогу пов'язати прийняття Швеції до Альянсу з відновленням переговорів про членство Туреччини в ЄС, які зайшли в глухий кут.

Вимогу Ердогана було знову знято, і турецький президент принаймні на словах врешті-решт поступився питанням членства Швеції в НАТО, отримавши лише можливість сфотографуватися з президентом Євроради Шарлем Мішелем і розпливчасту згадку про "пожвавлення" стосунків.

Зв'язки Туреччини з ЄС є складними. Брюссель називає країну "ключовим стратегічним партнером", в той час, як, за словами Анкари, відносини мають "характер злетів і падінь".

В економіці Туреччина є частиною митного союзу з ЄС. Вона розпочала офіційні переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак переговори зайшли в глухий кут.

У 2018 році ЄС заморозив переговори з Анкарою, заявивши, що це пов'язано з "функціонуванням демократичної системи, повагою до основних прав і незалежності судової влади" в Туреччині.

Повідомлялося, що Комітет Європейського парламенту в закордонних справах у вівторок закликав Туреччину до зміни стратегічного курсу з тим, аби вона могла продовжити рух на зближення з Європейським Союзом.

Восени 2022 року у звіті ЄК про прогрес країн, які бажають вступити до ЄС, наголошувалося, що переговори ЄС з Туреччиною про членство не лише призупинені, а й демонструють негативний прогрес: країна продовжує віддалятися від ЄС.