Главы МИД стран ЕС обсудят маневры Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО

В четверг министры иностранных дел стран-членов Евросоюза должны обсудить недавнее переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его дипломатические маневры по заявке Швеции на членство в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Отмечается, что эти дискуссии состоятся после того, как перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган выдвинул неожиданное требование связать принятие Швеции в Альянс с возобновлением переговоров о членстве Турции в ЕС, которые зашли в тупик.

Требование Эрдогана было вновь снято, и турецкий президент по крайней мере на словах в конце концов уступил вопрос членства Швеции в НАТО, получив лишь возможность сфотографироваться с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и расплывчатое упоминание об "оживлении" отношений.

Связи Турции с ЕС являются сложными. Брюссель называет страну "ключевым стратегическим партнером", в то время, как, по словам Анкары, отношения имеют "характер взлетов и падений".

В экономике Турция является частью таможенного союза с ЕС. Она начала официальные переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако они зашли в тупик.

В 2018 году ЕС заморозил переговоры с Анкарой, заявив, что это связано с "функционированием демократической системы, уважением к основным правам и независимости судебной власти" в Турции.

Сообщалось, что комитет Европейского парламента по иностранным делам во вторник призвал Турцию к изменению стратегического курса с тем, чтобы она могла продолжить движение на сближение с Европейским Союзом.

Осенью 2022 года в отчете ЕК о прогрессе стран, желающих вступить в ЕС, отмечалось, что переговоры ЕС с Турцией о членстве не только приостановлены, но и демонстрируют негативный прогресс: страна продолжает отдаляться от ЕС.