Заступник глави Єврокомісії йде з посади для участі у виборах в Нідерландах - ЗМІ

Віцепрезидент Єврокомісії з Нідерландів Франс Тіммерманс залишить чинну посаду, щоб позмагатися за лідерство і вести на вибори у рідній країні блок соціал-демократів і "зелених лівих".

Про це повідомляє Reuters за матеріалами нідерландських ЗМІ, пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, Тіммерманс, який є членом соціал-демократичної "Партії праці", вже проінформував Єврокомісію про своє рішення та нібито готується зробити офіційне оголошення пізніше у четвер.

Речники Єврокомісії та "Партії праці" відмовилися підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

62-річний Тіммерманс відповідає за впровадження так званого "Європейського зеленого курсу" – комплексної програми політики у сфері протидії змінам клімату.

Франс Тіммерманс добре відомий у рідній країні. Зокрема, у 2012-2014 роках Тіммерманс очолював Міністерство закордонних справ у тодішньому уряді прем’єра Марка Рютте. Останні майже 10 років Франс Тіммерманс провів у Брюсселі.

Його називали ключовим можливим кандидатом на лідера нідерландських партій після того, як він успішно вів кампанію за європейських соціал-демократів у 2019 році на виборах до Європарламенту.

Тіммерманс володіє, окрім рідної, англійською, французькою, німецькою, італійською і російською мовами та відомий як умілий перемовник, зокрема на міжнародних зустрічах щодо боротьби зі зміною клімату. Його відставка з Єврокомісії може мати великий вплив на подальші процеси у європейській політиці.

Раніше з Єврокомісії пішла болгарська єврокомісарка Марія Габріель, щоб очолити у рідній країні Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте розпався через незгоду окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Після відставки свого уряду Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

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