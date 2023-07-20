Вице-президент Еврокомиссии из Нидерландов Франс Тиммерманс оставит должность, чтобы побороться за лидерство и вести на выборы в родной стране блок социал-демократов и "зеленых левых".

Об этом сообщает Reuters по материалам нидерландских СМИ, пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, Тиммерманс, который является членом социал-демократической "Партии труда", уже проинформировал Еврокомиссию о своем решении и якобы готовится сделать официальное объявление позже в четверг.

Представители Еврокомиссии и "Партии труда" отказались подтверждать или опровергать эту информацию.

62-летний Тиммерманс отвечает за внедрение так называемого "Европейского зеленого курса" – комплексной программы политики в сфере противодействия изменениям климата.

Франс Тиммерманс хорошо известен в родной стране. В частности, в 2012-2014 годах Тиммерманс возглавлял Министерство иностранных дел в тогдашнем правительстве премьера Марка Рютте. Последние почти 10 лет Франс Тиммерманс провел в Брюсселе.

Его называли ключевым возможным кандидатом на лидера нидерландских партий после того, как он успешно вел кампанию за европейских социал-демократов в 2019 году на выборах в Европарламент.

Тиммерманс владеет, кроме родного, английским, французским, немецким, итальянским и русским языками и известен как умелый переговорщик, в частности на международных встречах по борьбе с изменением климата. Его отставка из Еврокомиссии может иметь большое влияние на дальнейшие процессы в европейской политике.

Ранее из Еврокомиссии ушла болгарский еврокомиссар Мария Габриэль, чтобы возглавить в родной стране Министерство иностранных дел.

Напомним, правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте распалось из-за несогласия отдельных партий коалиции с усилением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей искателей убежища.

После отставки своего правительства Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов, назначенных на 22 ноября.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.