Залізничні подорожі в межах Європи залишаються на 71% дорожчими за авіаперельоти.

Про це свідчить дослідження Greenpeace, про яке розповідає видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

У звіті порівнюють ціни на авіарейси та поїзди на 112 європейських маршрутах, і з’ясувалося, що мандрівка поїздом була дешевшою за переліт лише у 23 випадках.

В результаті, незважаючи на те, що авіаперельоти виробляють більше парникових газів, ніж подорожі потягом, люди часто обирають перший вид транспорту.

У Польщі подорож поїздом коштує вдвічі дешевше, ніж переліт літаком. Найдорожчою країною для залізничних подорожей є Велика Британія, де мандрівники платять в чотири рази більше за поїздку поїздом, ніж за переліт літаком.

Наприклад, подорож з Барселони до Лондона поїздом коштує близько 384 євро, тоді як переліт може коштувати всього 12,99 євро, йдеться у звіті.

Барселона-Лондон є третім за популярністю маршрутом на короткі відстані в Європі, і "переведення цих рейсів на залізницю дозволило б заощадити 461 тисячу тонн шкідливих парникових газів, що еквівалентно річному обсягу викидів 303 тисяч автомобілів", – йдеться в дослідженні.

Через "субсидії, які отримують авіакомпанії, вони можуть пропонувати необґрунтовано низькі ціни", – зазначає Greenpeace.

80% маршрутів, охоплених дослідженням, експлуатують лоукости.

Подорожувати Європою потягом також складніше, оскільки пасажирам доводиться заздалегідь бронювати квитки у різних операторів у різних країнах.

Щоб зробити подорожі більш дружніми до клімату та доступними, Greenpeace вимагає запровадження "загальноєвропейського квитка, дійсного для всіх видів громадського транспорту".

Нагадаємо, у травні у Франції почала діяти урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді.

Рішення заборонити короткі авіаперельоти у Франції ухвалили ще у 2021 році. Але деякі авіакомпанії звернулися до Європейської комісії з проханням встановити, чи є воно законним.