В Іспанії продовжили голосування поштою на виборах до парламенту

Виборча комісія Іспанії в четвер продовжила термін голосування поштою на дострокових парламентських виборах на пів дня – до 14:00 п’ятниці через рекордну кількість людей, які обрали такий спосіб віддати свій голос.

Про це йдеться в повідомленні іспанської державної поштової компанії Correos, пише "Європейська правда".

Як зазначила Correos, на її прохання термін здачі бюлетенів у поштових відділеннях перенесений із 22:00 четверга до 14:00 п'ятниці, аби виборці встигли скористатись цією можливістю й віддати голос.

Про продовження строку Correos попросила у зв’язку із затримкою в розсиланні бюлетенів виборцям, які зареєструвались для голосування поштою – зокрема й через те, що частина з них змінила адресу для голосування.

Річ у тім, що нинішні вибори до іспанського парламенту припали на період активних відпусток, і тому багато іспанців перебувають далеко від дому. Загалом 2,5 мільйона виборців в Іспанії вирішили віддати голос дочасно.

Виборчком Іспанії погодився на відтермінування, але за умови, що бюлетені для голосування поштою будуть здані до закриття виборчих дільниць у неділю.

Національні вибори були призначені прем'єр-міністром-соціалістом Педро Санчесом після катастрофічного результату на регіональних виборах у травні. Досі всі опитування прогнозували, що на виборах найбільше голосів отримає Народна партія.

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