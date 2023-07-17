Опитування пророкують перемогу правих за тиждень до парламентських виборів в Іспанії

Останні соціологічні опитування, опубліковані в понеділок, свідчать, що праві сили можуть отримати більшість голосів на позачергових парламентських виборах в Іспанії цієї неділі, 23 липня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на іспанський телеканал RTVE.

Згідно з усередненими даними опитувань, найбільша права політична сила – Народна партія – лідирує з 34,5% голосів, що може принести їй 142 мандати з 350. Це на 53 мандати й 14 відсоткових пунктів більше, ніж на останніх виборах 2019 року.

Ультраправій і євроскептичній партії "Голос" (Vox) опитування пророкують 12,8% голосів і 36 мандатів. Це суттєво менше, ніж політсила має зараз (52 мандати), але разом із Народною партією вони можуть утворити більшість у парламенті.

Натомість ліві сили – Соціалістична робітнича партія чинного прем’єра Педро Санчеса й новий прогресивістський блок "Об’єднуймось" (Sumar) – отримують 28,5% і 12,8% голосів відповідно, що дає їм 106 і 33 мандати.

Таким чином, лівий блок іспанських партій має не більше 139 депутатів, що нижче 155 депутатів, яких ліві сили мали після загальних виборів у листопаді 2019 року і з якими вони сформували нинішній коаліційний уряд.

Понеділок – останній день, коли в Іспанії дозволяється публікувати дані соцопитувань перед дочасними парламентськими виборами в неділю, 25 липня.

Національні вибори були призначені прем'єр-міністром-соціалістом Педро Санчесом після катастрофічного результату на регіональних виборах у травні. Досі всі опитування прогнозували, що на виборах найбільше голосів отримає Народна партія.

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