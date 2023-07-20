Італія домовилась із Єврокомісією про розблокування майже 19 млрд євро коштів

Італійський уряд у четвер заявив про домовленість із Європейською комісією, яка дозволить країні отримати 18,5 мільярда євро фінансування з фонду ЄС для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Італії, пише "Європейська правда".

Рим спільно з Єврокомісією підготував нову пропозицію, яка дозволить схвалити виконання достатньої кількості так званих маяків (набору реформ та інвестиційних цілей), передбачених COVID-фондом, і зрештою розблокувати третій транш у розмірі майже 19 мільярдів євро.

Суперечка стосувалась реформи студентського житла. Кілька місяців Італія наполягала, що вона виконала відповідний маяк, але Єврокомісія не погоджувалась, що затримувало виплату коштів.

У результаті Рим і Брюссель домовились "перенести" цей маяк на четвертий транш із "ковідного" фонду ЄС на суму 16,5 мільярда євро. Відповідну домовленість сторони планують закріпити протягом найближчих тижнів.

"Загальна сума у 35 мільярдів євро, передбачена (у фонді для Італії. – Ред.), у 2023 році буде отримана в повному обсязі", – впевнені в Римі.

У березні цього року затримка у виплаті Італії траншу з фонду ЄС була пов’язана з тим, що частину цих коштів планувалось витратити на модернізацію двох футбольних стадіонів.

Нагадаємо, у липні 2020 року лідери ЄС досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 мільярдів євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трильйон євро.