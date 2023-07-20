Италия договорилась с Еврокомиссией о разблокировании почти 19 млрд евро средств

Итальянское правительство в четверг заявило о договоренности с Европейской комиссией, которая позволит стране получить 18,5 миллиарда евро финансирования из фонда ЕС для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Италии, пишет "Европейская правда".

Рим совместно с Еврокомиссией подготовил новое предложение, которое позволит одобрить выполнение достаточного количества так называемых маяков (набора реформ и инвестиционных целей), предусмотренных COVID-фондом, и в конце концов разблокировать третий транш в размере почти 19 миллиардов евро.

Спор касался реформы студенческого жилья. Несколько месяцев Италия настаивала, что она выполнила соответствующий маяк, но Еврокомиссия не соглашалась, что задерживало выплату средств.

В результате Рим и Брюссель договорились "перенести" этот маяк на четвертый транш из "ковидного" фонда ЕС на сумму 16,5 миллиарда евро. Соответствующую договоренность стороны планируют закрепить в течение ближайших недель.

"Общая сумма в 35 миллиардов евро, предусмотренная (в фонде для Италии. – Ред.), в 2023 году будет получена в полном объеме", – уверены в Риме.

В марте этого года задержка в выплате Италии транша из фонда ЕС была связана с тем, что часть этих средств планировалось потратить на модернизацию двух футбольных стадионов.

Напомним, в июле 2020 года лидеры ЕС достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 миллиардов евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 триллиона евро.