Розвідка Британії: у лавах "Вагнера" за кілька місяців загинули до 20 тисяч в’язнів

Британська розвідка припускає, що у лавах ПВК "Вагнер" у війні проти України за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 21 липня, пише "Європейська правда".

Найближчими днями група Вагнера скоріш за все відпустить останніх із в’язнів-рекрутів, розповідає розвідка.

Схема набору новобранців у в’язницях мала найбільший розмах на початку 2023 року, тоді у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники. "Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах", – додає розвідка.

Аналітики відзначають, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.

"Солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента Путіна. Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – підсумовує розвідка.

Раніше у розвідці розповіли, що у Росії після періоду розгубленості через заколот ПВК "Вагнер" почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи.

Тим часом глава ЦРУ заявив, що на місці очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина "не звільняв би свого дегустатора", тому що Путін навряд чи пробачить йому спробу заколоту.