У Франції перехопили 1,3 тонни контрабандного канабісу біля кордону з Іспанією

У Франції прикордонна поліція під час вибіркового контролю виявила у фургоні, що прямував з Іспанії, 1,3 тонни канабісу та велику суму готівкою.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Фургон, що прямував з Іспанії, з першої спроби не зупинився на вимогу прикордонної поліції. Після того організували його перехоплення за допомогою спеціального бар’єра, який пробиває колеса, щоб вони повільно спускали. Ще за десяток кілометрів фургон врізався у дві поліцейські машини, нікого не травмувавши, і остаточно зупинився.

Водій виявився громадянином Франції, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців через контрабанду наркотиків. Він перебуває під вартою.

У машині виявили близько 1,3 тонни канабісу у пакунках, відомих за назвою "марокканські валізи", а також 16 тисяч євро готівкою.

З початку року поліція перехопила на цьому маршруті вже близько 4 тонн наркотиків, а за 2022 рік – 4,2 тонни.

Нагадаємо, днями в Ісландії громадянина Іспанії засудили до 20 місяців в’язниці за спробу ввезти в країну 1,4 кг кокаїну.

Тим часом у Шотландії пропонують декриміналізувати особисте вживання всіх наркотиків.