Во Франции перехватили 1,3 тонны контрабандного каннабиса возле границы с Испанией

Во Франции пограничная полиция во время выборочного контроля обнаружила в фургоне, следовавшем из Испании, 1,3 тонны каннабиса и крупную сумму наличными.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Фургон, следовавший из Испании, с первой попытки не остановился по требованию пограничной полиции. После того организовали его перехват с помощью специального барьера, который пробивает колеса, чтобы они медленно спускали. Еще через десяток километров фургон врезался в две полицейские машины, никого не травмировав, и окончательно остановился.

Водитель оказался гражданином Франции, который уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за контрабанды наркотиков. Он находится под стражей.

В машине обнаружили около 1,3 тонны каннабиса в пакетах, известных под названием "марокканские чемоданы", а также 16 тысяч евро наличными.

С начала года полиция перехватила на этом маршруте уже около 4 тонн наркотиков, а за 2022 год – 4,2 тонны.

Напомним, на днях в Исландии гражданина Испании приговорили к 20 месяцам тюрьмы за попытку ввезти в страну 1,4 кг кокаина.

Тем временем в Шотландии предлагают декриминализировать личное употребление всех наркотиков.