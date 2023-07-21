Уряд Греції анонсував 13 заходів підтримки для постраждалих від пожеж

Уряд Греції оголосив пакет заходів підтримки для людей, які постраждали та ще постраждають внаслідок цьогорічних лісових пожеж.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Постраждалі громадяни зможуть через спеціальну платформу подати заявку на отримання першої допомоги у зв’язку з тим, що їхні будинки постраждали від вогню. Після того інспекція має підтвердити, що будинок знищений, аварійний або тимчасово непридатний для використання. Обсяги допомоги для власників найбільш постраждалого житла можуть становити до 10 тисяч євро.

Особи, які внаслідок пожеж постраждали фізично, можуть розраховувати на фінансову допомогу до 4500 євро.

Таким родинам також запропонують підтримку на відновлення майна, де 80% складатиме безповоротна допомога і 20% – безвідсоткова позика з гарантією, яку покриває держава.

Мешканці постраждалих районів також можуть претендувати на субсидію для тимчасової оренди житла обсягом 300-500 євро.

Окремо прописані умови допомоги для бізнесу, що втратив майно внаслідок пожеж.

Також у постраждалих районах застосовується призупинення податкових зобов’язань для постраждалого бізнесу та фізосіб на шість місяців, призупинення виплати страхових внесків, призупинення виконання рішень про конфіскацію, вилучення майна тощо.

Як відомо, за останній тиждень Греція постраждала від серйозних лісових пожеж у трьох місцях.

Програма ЄС Copernicus попередила про дуже високу загрозу лісових пожеж у країнах Південної Європи та підвищену небезпеку у багатьох інших.