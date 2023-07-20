Агентство ЄС попереджає про високу загрозу лісових пожеж у багатьох країнах
Четвер, 20 липня 2023, 10:56
Програма ЄС Copernicus попередила про дуже високу загрозу лісових пожеж у країнах Південної Європи та підвищену небезпеку у багатьох інших.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На новій мапі від програми Copernicus у зоні екстремальної небезпеки опинилася третина території Іспанії, департамент Вар на півдні Франції, кілька регіонів Італії. Висока загроза пожеж також у Греції, на частині території Австрії, Угорщини та Чехії.
Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 20 July shows:— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2023
🟤Very Extreme Danger in
A third of the territory of #Spain🇪🇸
The #Var Department in #France🇫🇷#Sicilia, #Sardegna and #Basilicata regions in #Italy🇮🇹
🔴Extreme danger in #Austria🇦🇹, #Hungary🇭🇺 & southern parts of #Greece🇬🇷 pic.twitter.com/GXIEp18rOa
Чимало зон підвищеного ризику можна бачити по території практично всієї Європи, у тому числі Польщі, Румунії, Молдови та України.
Як відомо, протягом останнього тижня країни довкола Середземного моря потерпають від екстремальної спеки.
У Римі у вівторок зафіксували рекордні майже 42°С, у Франції в багатьох районах також оновили температурні рекорди.
Надзвичайно високі температурні показники фіксували також Румунія і Чехія.
На тлі спеки лісові пожежі вирують у кількох місцях у Греції, на Сицилії, у швейцарських Альпах біля кордону з Італією, а також на іспанському острові Ла Пальма, який два роки тому постраждав від виверження вулкана.