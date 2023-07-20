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Агентство ЄС попереджає про високу загрозу лісових пожеж у багатьох країнах

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Четвер, 20 липня 2023, 10:56

Програма ЄС Copernicus попередила про дуже високу загрозу лісових пожеж у країнах Південної Європи та підвищену небезпеку у багатьох інших. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

На новій мапі від програми Copernicus у зоні екстремальної небезпеки опинилася третина території Іспанії, департамент Вар на півдні Франції, кілька регіонів Італії. Висока загроза пожеж також у Греції, на частині території Австрії, Угорщини та Чехії.

Чимало зон підвищеного ризику можна бачити по території практично всієї Європи, у тому числі Польщі, Румунії, Молдови та України. 

Прибережні води біля Іспанії прогрілись до рекордно високих температур

Як відомо, протягом останнього тижня країни довкола Середземного моря потерпають від екстремальної спеки.

У Римі у вівторок зафіксували рекордні майже 42°С, у Франції в багатьох районах також оновили температурні рекорди. 

Надзвичайно високі температурні показники фіксували також Румунія і Чехія. 

На тлі спеки лісові пожежі вирують у кількох місцях у Греції, на Сицилії, у швейцарських Альпах біля кордону з Італією, а також на іспанському острові Ла Пальма, який два роки тому постраждав від виверження вулкана.

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