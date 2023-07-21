Правительство Греции анонсировало 13 мер поддержки для пострадавших от пожаров

Правительство Греции объявило пакет мер поддержки для людей, которые пострадали и еще пострадают в результате нынешних лесных пожаров.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пострадавшие граждане смогут через специальную платформу подать заявку на получение первой помощи в связи с тем, что их дома пострадали от огня. После того инспекция должна подтвердить, что дом уничтожен, аварийный или временно непригоден для использования. Объемы помощи для владельцев наиболее пострадавшего жилья могут составлять до 10 тысяч евро.

Лица, которые в результате пожаров пострадали физически, могут рассчитывать на финансовую помощь до 4500 евро.

Таким семьям также предложат поддержку на восстановление имущества, где 80% будет составлять безвозвратная помощь и 20% – беспроцентный заем с гарантией, которую покрывает государство.

Жители пострадавших районов также могут претендовать на субсидию для временной аренды жилья объемом 300-500 евро.

Отдельно прописаны условия помощи для бизнеса, потерявшего имущество в результате пожаров.

Также в пострадавших районах применяется приостановление налоговых обязательств для пострадавшего бизнеса и физлиц на шесть месяцев, приостановление выплаты страховых взносов, приостановление исполнения решений о конфискации, изъятии имущества и тому подобное.

Как известно, за последнюю неделю Греция пострадала от серьезных лесных пожаров в трех местах.

Программа ЕС Copernicus предупредила об очень высокой угрозе лесных пожаров в странах Южной Европы и повышенной опасности во многих других.