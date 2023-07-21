Бельгии придется утилизировать ковид-вакцины и другие средства на 131 млн евро

Бельгии придется утилизировать неиспользованные вакцины от коронавируса и другие медицинские средства на 131 млн евро из-за завершения срока годности.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

В партии – просроченные вакцины, тесты, реагенты, маски FFP2 для медиков, которые оказались несоответствующими стандартам.

"Во времена беспрецедентного кризиса с большой неопределенностью правительство должно делать все возможное для защиты граждан. Поэтому во время первой волны пандемии коронавируса, когда всего не хватало, предыдущее правительство массово закупало медицинские средства... Сейчас нам придется ликвидировать излишки, срок годности для которых истек", – пояснил федеральный министр здравоохранения Франк Ванденбруке.

Среди вакцин у части закончился срок годности, а другая часть еще пригодна, но относится к старым партиям, которые разрабатывали еще от самого первого штамма вируса, поэтому ее было бы неуместно применять или передать третьим странам. Всего это 3,5 млн доз.

Министр добавил, что с проблемой избытка вакцин теперь столкнутся все страны-члены, а в Бельгии этот показатель окажется меньше, потому что показатель вакцинации относительно высокий.

Сама утилизация будет стоить государству 310 тысяч евро.

Эстония в первом полугодии 2023 года утилизировала вакцин от COVID-19 на 15 миллионов евро.

Министерство здравоохранения Германии подтвердило утилизацию 83 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму 1,6 миллиарда евро – подобная судьба может постигнуть еще 120 миллионов доз, которые находятся на складах.

Также в этом году об утилизации миллион доз вакцин против COVID объявляли и другие европейские государства, например Болгария и Швейцария. При этом на фоне спада заболеваемости коронавирусом они пересмотрели контракты на поставку вакцин.