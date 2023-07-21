У Литві хочуть посилити відповідальність за злочини проти держави

Президент Литви Гітанас Науседа вносить до парламенту країни поправки до статей Кримінального кодексу для доопрацювання поняття злочинів проти держави і встановлення відповідного покарання за найнебезпечніші злочини, що зазіхають на конституційні основи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Офіс президента балтійської країни у своєму пресрелізі.

Лідер Литви пропонує передбачити кримінальну відповідальність за розкрадання, придбання або збирання інформації, що становить державну таємницю, та іншої інформації, яку можуть використати для посягання на засадничі конституційні цінності, для передачі будь-якого з цих видів інформації спецслужбам іноземних держав.

Це, на думку офісу президента, виправить "помилку правового регулювання у ст. 120 КК, яка передбачає надто м'яке покарання за участь у діяльності антиконституційних груп та організацій (позбавлення волі на строк до 10 років)".

"З урахуванням того, що антиконституційні групи та організації є найбільш небезпечними формами співучасті, пропонується збільшити максимальний строк позбавлення волі до 20 років, а також установити альтернативне покарання у вигляді довічного позбавлення волі", – ідеться в пресрелізі.

Науседа аргументує свою пропозицію інформацією від спецслужб країни про те, що РФ не припиняє спроби втручатися у внутрішні справи Вільнюса, мета яких – дестабілізація демократичних процесів.

Президент висловив стурбованість ризиком того, що "проросійськи налаштовані громадяни Литви, а також російські громадяни, які перебувають у Литві, можуть зазіхнути на незалежність, територіальну цілісність і конституційний лад держави".

"По суті, аналогічні загрози становить і Білорусь, спецслужби якої активно вербують білоруських громадян, які прибувають до Литви", – ідеться в пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що Департамент міграції Литви з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року скасував посвідки на проживання для 135 російських громадян, які поділяють погляди Кремля на війну.

Перед цим Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.