В Литве хотят усилить ответственность за преступления против государства

Президент Литвы Гитанас Науседа вносит в парламент страны поправки в статьи Уголовного кодекса для доработки понятия преступлений против государства и установления соответствующего наказания за опасные преступления, посягающие на конституционные основы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Офис президента балтийской страны в своем пресс-релизе.

Лидер Литвы предлагает предусмотреть уголовную ответственность за хищение, приобретение или сбор информации, составляющей государственную тайну, и другой информации, которую могут использовать для посягательства на основополагающие конституционные ценности, для передачи любого из этих видов информации спецслужбам иностранных государств.

Это, по мнению офиса президента, исправит "ошибку правового регулирования в ст. 120 УК, которая предусматривает слишком мягкое наказание за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций (лишение свободы на срок до 10 лет)".

"С учетом того, что антиконституционные группы и организации являются наиболее опасными формами соучастия, предлагается увеличить максимальный срок лишения свободы до 20 лет, а также установить альтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в пресс-релизе.

Науседа аргументирует свое предложение информацией от спецслужб страны о том, что РФ не прекращает попытки вмешиваться во внутренние дела Вильнюса, цель которых – дестабилизация демократических процессов.

Президент выразил обеспокоенность риском того, что "пророссийски настроенные граждане Литвы, а также российские граждане, находящиеся в Литве, могут посягнуть на независимость, территориальную целостность и конституционный строй государства".

"По сути, аналогичные угрозы представляет и Беларусь, спецслужбы которой активно вербуют белорусских граждан, прибывающих в Литву", – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Департамент миграции Литвы с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отменил вид на жительство для 135 российских граждан, разделяющих взгляды Кремля на войну.

Перед этим Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.