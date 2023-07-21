В Польше задержали латвийца за попытку переправить в Германию африканских нелегалов

На польско-литовской границе задержали гражданина Латвии, который пытался незаконно перевезти в Германию четырех африканских нелегалов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Отмечается, что в автомобиле нарушителя, которого задержали польские пограничники, были трое граждан Уганды и гражданин Ганы.

Уточняется, что сейчас латвиец находится под стражей на три месяца, и ему предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы.

По данным пограничников, нарушитель забрал африканцев в Латвии, после чего собирался переправить их в Германию.

По данным издания, четырех нелегалов передали Литве. Латвийскому гражданину грозит лишение свободы на восемь лет за попытку провоза нелегалов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 20 июля, на территорию Польши из Беларуси незаконно пытались попасть 196 нелегальных мигрантов.

Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.