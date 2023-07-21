Німеччина запевняє, що готова захистити Польщу у разі атаки зі сходу

Німеччина пообіцяла захистити Польщу в разі ймовірної атаки з боку бойовиків "Вагнера", які зараз перебувають в сусідній Білорусі.

Про це на пресконференції у Празі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми всі разом, завжди в найтіснішій координації, не тільки коли ми фізично зустрічаємося на рівні міністрів оборони, а й в інших випадках. Там, де наші польські друзі потребують підтримки, якщо станеться найгірше, вони її отримають", – сказав Пісторіус.

Він додав, що впевнений у тому, що і Польща, і Німеччина будуть "готові", якщо напад станеться.

У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив перемістити військові формування із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з присутністю групи Вагнера в Білорусі.