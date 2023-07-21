Германия уверяет, что готова защитить Польшу в случае атаки с востока

Германия пообещала защитить Польшу в случае вероятной атаки со стороны боевиков "Вагнера", которые сейчас находятся в соседней Беларуси.

Об этом на пресс-конференции в Праге заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы все вместе, всегда в тесной координации, не только когда мы физически встречаемся на уровне министров обороны, но и в других случаях. Там, где наши польские друзья нуждаются в поддержке, если произойдет худшее, они ее получат", – сказал Писториус.

Он добавил, что уверен в том, что и Польша, и Германия будут "готовы", если нападение произойдет.

В четверг Минобороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак решил переместить военные формирования с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы Вагнера в Беларуси.