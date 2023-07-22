Прем’єр Вірменії назвав "червоні лінії" для домовленостей щодо Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що "червоними лініями" у перемовинах з Азербайджаном про мир є територіальна цілісність Вірменії та безпека вірмен у Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю AFP, переказ якого наводить вірменська служба "Радіо Свобода".

Пашинян сказав, що для Єревана принциповими питаннями у перемовинах є територіальна цілісність та суверенітет Вірменії і безпека вірмен у Карабаху.

"За нашою позицією, питання прав і безпеки народу Нагірного Карабаху потрібно вирішити шляхом діалогу, перемовин і дискусій за їхньої участі. Ми називаємо це діалогом Баку-Степанакерт", – сказав Пашинян, додавши, що якщо залишити такий діалог без посередників, то може виявитись, що Азербайджан буде диктувати умови.

"Тому ми вважаємо, що цей діалог має відбуватися у рамках міжнародних механізмів, де буде присутня як свідки міжнародна спільнота", – додав він, зазначивши також, що вважає перемовини єдиним шляхом вирішення проблеми.

На запитання про те, чи вірить прем’єр взагалі у можливість сталого миру з Азербайджаном, Пашинян відповів, що в іншому разі переговорний процес не мав би сенсу.

"Проте те, що я вірю, не означає, що ми гарантовано добв’ємося результату, тому що звісно ж це залежить не лише від мене", – додав Нікол Пашинян.

Він зазначив, що поки мирну угоду не підписали, ризик нової гарячої фази війни залишається "дуже реальним". Пашинян нагадав, що перестрілки на кордоні Азербайджану і Вірменії стаються майже щодня.

Одночасно президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що на поточному етапі переговорів залишається, щоби Вірменія "підписала те, що вже сказала усно".

"Якщо Вірменія це прийме і повністю відмовиться від будь-яких територіальних претензій до Азербайджану, то підписання мирної угоди можливе до кінця року", – заявив Алієв.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

15 липня Алієв і Пашинян провели нові переговори у Брюсселі за участі президента Євроради.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".