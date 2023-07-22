Премьер Армении назвал "красные линии" для договоренностей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "красными линиями" в переговорах с Азербайджаном о мире является территориальная целостность Армении и безопасность армян в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью AFP, перевод которого приводит армянская служба "Радио Свобода".

Пашинян сказал, что для Еревана принципиальными вопросами в переговорах являются территориальная целостность и суверенитет Армении и безопасность армян в Карабахе.

"По нашей позиции, вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха нужно решить путем диалога, переговоров и дискуссий с их участием. Мы называем это диалогом Баку-Степанакерт", – сказал Пашинян, добавив, что если оставить такой диалог без посредников, то может оказаться, что Азербайджан будет диктовать условия.

"Поэтому мы считаем, что этот диалог должен происходить в рамках международных механизмов, где будет присутствовать в качестве свидетелей международное сообщество", – добавил он, отметив также, что считает переговоры единственным путем решения проблемы.

На вопрос о том, верит ли премьер вообще в возможность устойчивого мира с Азербайджаном, Пашинян ответил, что в противном случае переговорный процесс не имел бы смысла.

"Однако то, что я верю, не означает, что мы гарантированно добьемся результата, потому что конечно же это зависит не только от меня", – добавил Никол Пашинян.

Он отметил, что пока мирное соглашение не подписали, риск новой горячей фазы войны остается "очень реальным". Пашинян напомнил, что перестрелки на границе Азербайджана и Армении происходят почти ежедневно.

Одновременно президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что на текущем этапе переговоров остается, чтобы Армения "подписала то, что уже сказала устно".

"Если Армения это примет и полностью откажется от любых территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения возможно до конца года", – заявил Алиев.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

15 июля Алиев и Пашинян провели переговоры в Брюсселе при посредничестве президента Евросовета.

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