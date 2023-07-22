В Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином

На севере Ирландии полиция продолжает поиски на берегу после того, как туда вынесло по меньшей мере два огромных пакета, предположительно с контрабандным кокаином.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что найденные на побережье северного графства Донегал пакеты весят около 60 кг.

Дальнейшая экспертиза должна подтвердить содержание, но по предварительным выводам это кокаин ориентировочной стоимостью 4 млн евро.

Местные жители вскоре после первых новостей заметили группы молодых людей, которые прочесывали берег с факелами. Молодые люди заявили, что пытаются лишь помочь полиции с поисками.

Следователи призвали местных владельцев земли и любых лиц, бывающих на побережье, немедленно сообщить о найденных пакетах или обломках, вынесенных морем на берег.

Напомним, на днях возле итальянской Сицилии изъяли рекордные 5 тонн кокаина на 850 млн евро, а во Франции перехватили 1,3 тонны контрабандного каннабиса, который везли из Испании.