Внаслідок пожежі у готелі в Туреччині загинуло двоє людей

У пожежі, що спалахнула в готелі в районі Муратпаша в турецькій Анталії, загинули двое туристів і ще 10 людей отримали поранення.

Про це, як передає "Європейська правда", інформую TRT Haber.

Повідомляється, що під час пожежі загинули ліванські туристки Дорі Мхомма і Вівіан Саад, тоді як 10 осіб, зокрема норвезькі, данські та голландські туристи та емігранти, отримали поранення, один із них – серйозні.

Зазначається, що пожежна бригада, поліція, медичні бригади направились в район після того, як у двоповерховому бутик-готелі, що в історичному районі Калейчі, здійнявся дим.

Пожежні бригади швидки загасили полум'я. Постраждалих доставили до державної та приватних лікарень бригадами швидкої медичної допомоги.

Уточнюється, що пожежники продовжують свою роботу, адже готель здебільшого дерев'яний і розташований на вузькій вулиці.

Раніше повідомлялося, що пожежники досі не можуть стримати поширення вогню на грецькому острові Родос, увечері в п'ятницю та в суботу дали розпорядження про евакувацію ще двох населених пунктів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку Афінський акрополь закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.