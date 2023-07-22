В результате пожара в отеле в Турции погибли два человека

В пожаре, вспыхнувшем в отеле в районе Муратпаша в турецкой Анталии, погибли двое туристов и еще 10 человек получили ранения.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует TRT Haber.

Сообщается, что во время пожара погибли ливанские туристки Дори Мхомма и Вивиан Саад, тогда как 10 человек, в частности норвежские, датские и голландские туристы и эмигранты, получили ранения, один из них – серьезные.

Отмечается, что пожарная бригада, полиция, медицинские бригады направились в район после того, как в двухэтажном бутик-отеле, что в историческом районе Калейчи, поднялся дым.

Пожарные бригады скорой помощи потушили пламя. Пострадавших доставили в государственную и частные больницы бригадами скорой медицинской помощи.

Уточняется, что пожарные продолжают свою работу, ведь отель по большей части деревянный и расположен на узкой улице.

Ранее сообщалось, что пожарные до сих пор не могут сдержать распространение огня на греческом острове Родос, вечером в пятницу и в субботу дали распоряжение об эвакуации еще двух населенных пунктов.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары Афинский акрополь закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.