Игуана пробралась в Министерство экономики Германии

На территории еще в четверг Министерства экономики и защиты климата Германии потерялась игуана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в администрации столичного района Митте, информирует Bild.

"Наш ветеринарный надзор поймал молодую 90-сантиметровую древесную игуану на территории министерства экономики. Животное в порядке", – сообщили в администрации столичного района Митте.

Twitter/@BA_Mitte_Berlin

В министерстве также отреагировало на это событие, написав в Twitter, что "и в больших городах иногда случаются удивительные встречи с природой", пошутив, что это характеризует ведомство "как разнообразную и устойчивую экосистему".

Отмечается, что с помощью сотрудника службы здравоохранения игуану поймали и отвезли в приют для рептилий в Мюнхене. В ведомстве признались, что не знают, как игуана вообще попала на территорию офиса в центре Берлина.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 20 июля, полиция Берлина разослала предупреждение о том, что в южном пригороде немецкой столицы разгуливает крупный хищник, вероятно, львица.

Впоследствии власти заявили, что не нашли никаких следов льва или любого другого крупного хищника после массированных поисков по всему Берлину, и что "львица" вероятно, была диким кабаном.