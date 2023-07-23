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Западные послы и главы МИД отреагировали на последний удар РФ по Одессе

Воскресенье, 23 июля 2023, 11:53

Министры и послы западных государств опубликовали первые реакции на ночной ракетный удар РФ, от которого сильно пострадал исторический центр Одессы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опубликовала фото частично разрушенного Свято-Преображенского собора с хэштегом "военные преступления".

"В то время как Россия продолжает удары по Одессе и попала в собор, нельзя прекращать повторять, что умышленные удары по гражданским целям в международном праве считаются военными преступлениями", – написала Катрин Колонна.

Глава МИД Италии назвал обстрел, разрушивший собор, "недостойным поступком". "Италия оказывала поддержку в том, чтобы Одесса вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО, и будет среди лидеров в восстановлении города", – написал Антонио Таяни.

Посол США Бриджит Бринк напомнила, что речь идет о городе-объекте всемирного культурного наследия и порту, важном для глобальной продовольственной безопасности.

"Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые силосы снова должны дать понять, что это имеет значение везде", – подчеркнула она.

Посол Британии Мелинда Симмонс подчеркнула, что в пострадавшем историческом центре Одессы явно не было военных объектов.

"Прекрасный украинский город, принадлежащий к мировому наследию ЮНЕСКО, бомбардируют за то, что там порт, откуда экспортируют жизненно важное продовольствие", – отметила она.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, древнейшая святыня в городе.

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Война с РФ