Западные послы и главы МИД отреагировали на последний удар РФ по Одессе

Министры и послы западных государств опубликовали первые реакции на ночной ракетный удар РФ, от которого сильно пострадал исторический центр Одессы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опубликовала фото частично разрушенного Свято-Преображенского собора с хэштегом "военные преступления".

#Ukraine | Alors que la Russie poursuit ses frappes sur #Odessa et touche une cathédrale, il ne faut pas se lasser de répéter que viser intentionnellement une cible civile est en droit international un crime de guerre.#WarCrimes https://t.co/dI5F6ah85V pic.twitter.com/7M9jvZ3rE0 — Catherine Colonna (@MinColonna) July 23, 2023

"В то время как Россия продолжает удары по Одессе и попала в собор, нельзя прекращать повторять, что умышленные удары по гражданским целям в международном праве считаются военными преступлениями", – написала Катрин Колонна.

Глава МИД Италии назвал обстрел, разрушивший собор, "недостойным поступком". "Италия оказывала поддержку в том, чтобы Одесса вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО, и будет среди лидеров в восстановлении города", – написал Антонио Таяни.

I bombardamenti russi su #Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L'Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’UNESCO, sarà in prima linea per la ricostruzione della città. pic.twitter.com/NH1NrBiII9 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 23, 2023

Посол США Бриджит Бринк напомнила, что речь идет о городе-объекте всемирного культурного наследия и порту, важном для глобальной продовольственной безопасности.

"Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые силосы снова должны дать понять, что это имеет значение везде", – подчеркнула она.

Russia’s relentless attacks continue on the people and infrastructure of Odesa, a world heritage site and a vital port for global food security.



Russia’s unjustifiable war against Ukraine and its people has terrible costs here. A destroyed cathedral, ruined homes, and burning… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2023

Посол Британии Мелинда Симмонс подчеркнула, что в пострадавшем историческом центре Одессы явно не было военных объектов.

"Прекрасный украинский город, принадлежащий к мировому наследию ЮНЕСКО, бомбардируют за то, что там порт, откуда экспортируют жизненно важное продовольствие", – отметила она.

#Odesa city centre has been bombed by 🇷🇺. No military installations. Just a beautiful 🇺🇦 UNESCO World Heritage city being pounded for hosting ports that export vital foodstuffs around the world #russianinvasion — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 23, 2023

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, древнейшая святыня в городе.