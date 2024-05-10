Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

Чехія передала українським Повітряним силам перший тренажер винищувача F-16.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, пише "Європейська правда".

Тренажер передали в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

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Олещук подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту.

"Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", – зазначив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, в листопаді в Румунії відкрили центр навчання на F-16 у Фетешті в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

Окрім Румунії, українські льотчики проходять або будуть проходити підготовку на F-16 у США, Данії, Франції та Великій Британії.

Частина українців вже завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.