На выборах в Испании побеждают правые, но не набирают большинства

В Испании на досрочных парламентских выборах победила правоцентристская Народная партия, тогда как правящая Социалистическая партия показала лучший результат, чем прогнозировали опросы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Правые несмотря на победу не набирают необходимого большинства в 176 мест после подсчета более 99% голосов избирателей. Это усложнит формирование правительства.

Народная партия вместе с ультраправой Vox получают 169 мест, тогда как социалисты и Sumar (объединение 15 небольших левых партий) – 153 места.

В то же время в Народной партии заявили, что ее лидер Альберто Фейхоо будет просить мандат на формирование правительства.

Действующий премьер-министр Испании Педро Санчес, который возглавляет социалистов, назвал результаты выборов хорошими для своей политсилы.

"Мы получили больше голосов, больше мест и более высокий процент, чем четыре года назад", – отметил он.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль допустил, что Санчес, даже проиграв выборы, "все равно может заблокировать формирование правительства".

Явка на выборах составила 70,33%. В этом году также было зафиксировано рекордное количество голосов, отправленных по почте, поскольку многие люди из-за отпусков находились далеко от своих избирательных участков.

Напомним, Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.

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